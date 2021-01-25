Подгруппа ТКГ проведет внеочередное заседание из-за эскалации на Донбассе

Сегодня состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила украинская делегации в ТКГ.



Заседание начнется в 16:00 по киевскому времени. Поводом для его проведения послужило обострение ситуации в зоне конфликта на Донбассе.



Так, украинская сторона отметила, что утром снайпер боевиков тяжело ранил украинского военного. Кроме того, поврежден один из жилых домов на линии соприкосновения в результате огня из противотанкового ракетного комплекса.



В группировке «ДНР» утверждают, что именно их представители выступили инициаторами проведения сегодняшнего заседания. Как именно была подана заявка, не уточняется. Там обвиняют украинских военных в атаках, которые привели к гибели двоих «военнослужащих народной милиции», а также повреждении трех домов в Старомихайловке под Донецком.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.