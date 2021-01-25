СБУ объявила о задержании разведчика боевиков «ЛНР»

В Луганской области задержан разведчик незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который участвовал в боевых действиях против Украины. Об этом передает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, в 2014 году мужчина присоединился к «3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады ЛНР». Впоследствии выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево в составе «отдельной разведывательной роты 4 омсбр 2 АК НС ЛНР».



Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) УК Украины. Также решается вопрос об уведомлении его в подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).