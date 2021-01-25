Начальника из Госгеокадастра Луганщины приговорили к 9,5 годам тюрьмы по заявлению экс-милиционера

Новоайдарский районный суд Луганской области признал виновным бывшего и. о. начальника Госгеокадастра области в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 18 января.



В 2017 году к исполняющему обязанности начальника Госгеокадастра в Луганской области обратился мужчина по поводу 114 разрешений на разработку проектов землеустройства участков площадью 228 гектар для фермерского хозяйства. Ему отказали по формальным причинам. Позже при личной встрече чиновник якобы сказал, что вопрос можно решить, но надо заплатить. Одно разрешение стоило 4 тысячи гривен. Сумму уменьшили до 500 тысяч гривен. Деньги чиновнику нужно было передать через двух посредников. При задержании деньги изъяли у посредника



Экс-чиновник вину не признал. По его словам, с заявителем познакомился на дне рождения бывшего начальника Госгеокадастра, которого поймали на взятке.



Он считает, что стал жертвой провокации.



Пострадавший же заявил, что чиновник хотел получить неправомерную выгоду. Сумму в 500 тысяч гривен называл при встрече или во время телефонного разговора.



После чего он поехал в прокуратуру, где предоставил для проведения следственного эксперимента свои 5000 гривен.



В суде был допрошен свидетель, который был посредником в передаче денег.



«Он занимался юридическими услугами, поэтому согласился помочь чиновнику в обмен на то, что он будет направлять к нему потенциальных клиентов. После задержания ему и его подруге поступали угрозы от адвоката чиновника Госгеокадастра для дачи нужных показаний. Он обратился к следователю с заявлением и сообщил об угрозах», — говорится в материалах дела.



События также подтверждаются результатами негласных следственных (розыскных) действий.



Суд назначил наказание — 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления (кроме выборных) на срок 3 года, с конфискацией всего имущества.



До вступления приговора в законную силу мужчина взят под стражу.



Ранее обвиняемый уже провел в СИЗО около года. Это время ему будет учтено в срок наказания как один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.