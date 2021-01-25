Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Начальника из Госгеокадастра Луганщины приговорили к 9,5 годам тюрьмы по заявлению экс-милиционера

25 января 2021, 17:29

Начальника из Госгеокадастра Луганщины приговорили к 9,5 годам тюрьмы по заявлению экс-милиционера

Новоайдарский районный суд Луганской области признал виновным бывшего и. о. начальника Госгеокадастра области в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 18 января.

В 2017 году к исполняющему обязанности начальника Госгеокадастра в Луганской области обратился мужчина по поводу 114 разрешений на разработку проектов землеустройства участков площадью 228 гектар для фермерского хозяйства. Ему отказали по формальным причинам. Позже при личной встрече чиновник якобы сказал, что вопрос можно решить, но надо заплатить. Одно разрешение стоило 4 тысячи гривен. Сумму уменьшили до 500 тысяч гривен. Деньги чиновнику нужно было передать через двух посредников. При задержании деньги изъяли у посредника

Экс-чиновник вину не признал. По его словам, с заявителем познакомился на дне рождения бывшего начальника Госгеокадастра, которого поймали на взятке.

Он считает, что стал жертвой провокации.

Пострадавший же заявил, что чиновник хотел получить неправомерную выгоду. Сумму в 500 тысяч гривен называл при встрече или во время телефонного разговора.

После чего он поехал в прокуратуру, где предоставил для проведения следственного эксперимента свои 5000 гривен.

В суде был допрошен свидетель, который был посредником в передаче денег.

«Он занимался юридическими услугами, поэтому согласился помочь чиновнику в обмен на то, что он будет направлять к нему потенциальных клиентов. После задержания ему и его подруге поступали угрозы от адвоката чиновника Госгеокадастра для дачи нужных показаний. Он обратился к следователю с заявлением и сообщил об угрозах», — говорится в материалах дела.

События также подтверждаются результатами негласных следственных (розыскных) действий.

Суд назначил наказание — 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления (кроме выборных) на срок 3 года, с конфискацией всего имущества.

До вступления приговора в законную силу мужчина взят под стражу.

Ранее обвиняемый уже провел в СИЗО около года. Это время ему будет учтено в срок наказания как один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

ТЕГИ

Организации
Госгеокадастр
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:25
Россия впервые разрешила «ДНР» провести ЕГЭ для школьников
10:35
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
10:18
Кулеба: Крым и ОРДЛО нужно возвращать по отдельности
22:01
Донбасс. Итоги недели 18 — 24 января
16:42
В Луганске горел склад горюче-смазочных материалов
10:02
«ДНР»: 84 новых случая коронавируса и 10 смертей
09:46
За сутки «ЛНР» зарегистрировала 23 новых случая заражения коронавирусом
22:05
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
11:51
В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»
09:30
«ДНР»: 26 смертей и 309 новых случаев COVID-19
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
все новости
17:29
Начальника из Госгеокадастра Луганщины приговорили к 9,5 годам тюрьмы по заявлению экс-милиционера
16:46
СБУ объявила о задержании разведчика боевиков «ЛНР»
16:25
Россия впервые разрешила «ДНР» провести ЕГЭ для школьников
15:42
Подгруппа ТКГ проведет внеочередное заседание из-за эскалации на Донбассе
15:28
Украина пригласит Россию для участия в Крымской платформе
14:42
В Мариуполе обрисовали фасад ветеринарного центра после предложения о скидках для русскоговорящих
14:10
Боевики открыли огонь на Луганщине: ранен военный
13:22
Один человек умер от COVID-19, еще 41 заболел на Луганщине за сутки
13:00
Украина в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации
12:42
Промпроизводство в Донецкой области показало спад только на 4% в «ковидный» 2020 год
10:58
«У ЕС не забирали часть территории». Степанов — о возможной регистрации «Спутник V» Европой
10:54
В ВСУ произошел 41 летальный случай из-за COVID-19
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция