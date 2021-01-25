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Зеленский просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался

25 января 2021, 21:57

Зеленский просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» просил депутата Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои источники в СН.

Зеленский, реагируя на скандал с американскими санкциями против Дубинского, сказал, что считает лучшим решением выход депутата из фракции, потому что его пребывание там «только вредит».

Дубинский ответил на это отказом, так как считает себя невиновным во вмешательстве в президентские выборы в США.

Глава фракции Давид Арахамия предложил депутатам до завтра проголосовать по трем вариантам решения вопроса Дубинского: ничего не делать, исключить из фракции, снять с должности замглавы комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

11 января 2021 года США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Дубинского обвинили в участии в скоординированном распространении сфальсифицированных и необоснованных обвинений против на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена.

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