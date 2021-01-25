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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января

25 января 2021, 22:21

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 126 случаев заболевания коронавирусом. За все время исследований на подконтрольной властям территории обнаружили 43 174 заболевших коронавирусом: 37 677 человек выздоровели, а 809 — умерли.

В Луганской области без учета неподконтрольной территории подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19. За сутки от осложнений скончался один пациент, заболевший ранее. С начала пандемии COVID-19 здесь зафиксировали у 13 535 человек. Из них выздоровели — 10 779, летальных случаев — 381.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» не публиковали сводку о выявленных случаях болезни за минувшие сутки.

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопросы деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей не должны пересекаться в переговорном плане.

Боевые действия

В связи с обострением на линии фронта созвано внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Сегодня днем снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего вблизи Золотого на Луганщине. О гибелях в своих рядах заявила также группировка «ДНР».

Общество

Группировка «ДНР» в этом году впервые проведет российский единый государственный экзамен (ЕГЭ) на подконтрольной ей территории. Он нужен для поступления в вуз на территории России.

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