По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 126 случаев заболевания коронавирусом. За все время исследований на подконтрольной властям территории обнаружили 43 174 заболевших коронавирусом: 37 677 человек выздоровели, а 809 — умерли.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19. За сутки от осложнений скончался один пациент, заболевший ранее. С начала пандемии COVID-19 здесь зафиксировали у 13 535 человек. Из них выздоровели — 10 779, летальных случаев — 381.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» не публиковали сводку о выявленных случаях болезни за минувшие сутки.



Политика



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопросы деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей не должны пересекаться в переговорном плане.



Боевые действия



В связи с обострением на линии фронта созвано внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Сегодня днем снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего вблизи Золотого на Луганщине. О гибелях в своих рядах заявила также группировка «ДНР».



Общество



Группировка «ДНР» в этом году впервые проведет российский единый государственный экзамен (ЕГЭ) на подконтрольной ей территории. Он нужен для поступления в вуз на территории России.



Подписывайтесь на рассылку: