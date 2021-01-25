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Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали под Донецком

25 января 2021, 22:58

Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали под Донецком

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся помехами сигнала GPS, а также обстрелу из стрелкового оружия возле оккупированного села Спартак в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«23 января, находясь на позиции в Спартаке (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от г. Донецк) для проведения анонсированного полета мини-беспилотного летательного аппарата (БПЛА), СММ слышал семь выстрелов из стрелкового оружия, направленные, по оценке, на БПЛА», — говорится в отчет.

Кроме этого, наблюдатели зафиксировали попытки глушения беспилотника.

Отмечается, что патруль ОБСЕ приземлил БПЛА и покинул этот район.

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