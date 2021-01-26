Еще 2779 заболевших коронавирусом выявили в Украине. Число умерших превысило 22 тысячи

За минувшие сутки в Украине выявили 2 779 случаев заболевания коронавирусом. При этом 12 538 человек выздоровели, а 133 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 197 107 заболевших ковидом. Из них 965 835 человек выздоровели, а 22 057 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.



Вчера было проведено 32 030 тестирований на коронавирус.



В статистике не указаны данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.



Днем ранее сообщалось о 2 516 заболевших.