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«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших

Обновлено
26 января 2021, 10:08

«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 262 заболевших коронавирусом. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 25 ранее заболевших. Кроме того, после выздоровления выписаны 100 пациентов.

За все время пандемии «ДНР» подтверждает 19 484 заболевших ковидом. Из них 10 497 человек выздоровели, а 1727 умерли.

Продолжают лечение 7260 пациента.

Кроме того, за сутки выявлено 106 заболевших пневмонией, что на 20 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 72 пациента. Всего продолжают лечение 1757 пациентов с пневмониями, из них 675 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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