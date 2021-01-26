В Донецкой области от коронавируса умерли еще 10 человек

В течение последних нескольких дней в Донецкой области из-за коронавируса умерли 10 человек. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, два человека умерли в Селидовской громаде; по одному жителю скончались в Старомлиновской, Мирноградской, Волновахской, Добропольской, Соледарской, Краматорской, Покровской и Очеретинской громадах.



За минувшие сутки, 26 января, на Донетчине выявили 48 заболевших ковидом. География новых случаев по громадам:



— 16 в Мариупольской;

— 5 в Авдеевской;

— по 4 в Краматорской и Лиманской;

— по 3 в Мирноградской, Марьинской и Угледарской;

— по 2 в Бахмутской и Константиновской;

— по 1 в Покровской, Никольской, Кальчицкой, Николаевской, Кураховской и Новодонецкой.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 43 222 заболевших коронавирусом. Из них 38 103 человека выздоровели, а 819 умерли. Продолжают лечение 4 300 человек.

На неподконтрольной территории Донецкой области группировка «ДНР» выявила 262 заболевших коронавирусом за сутки. Всего там зафиксировано 19 484 заболевших, из которых 10 497 человек выздоровели, а 1727 умерли.