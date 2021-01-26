Шмыгаль заявил о планах на подписание контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что у Украины на сегодня находится на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 миллионов доз вакцин от COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.



«Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года. У нас сегодня контрактов более чем на 30 миллионов вакцин фактически на подписании и подписано», — сказал Шмыгаль.



Премьер добавил, что все очереди согласно национального плана вакцинации будут соблюдены, а сама вакцинация начнется в феврале.



«В ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины. До конца января мы ожидаем то количество вакцины по COVAX... будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тысяч штук, для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию», — добавил Шмыгаль.



По словам премьер-министра, план предусматривает вакцинацию 50% населения в течение 2021-2022 годов.



Он напомнил, что национальный план предусматривает пять этапов вакцинации, обязательной для врачей, для военных, несущих службу на передовой. Второй этап также включает военных ВСУ, Национальной полиции, а также все группы риска.



Вакцинация до пятого этапа является добровольной и бесплатной.

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