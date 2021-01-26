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СБУ заочно сообщила о подозрении первому заместителю «министра МВД ЛНР»

26 января 2021, 11:49

СБУ заочно сообщила о подозрении первому заместителю «министра МВД ЛНР»

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении первому заместителю так называемого «министра МВД ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«По данным следствия, фигурант обеспечивает организационное содействие деятельности незаконных вооруженных формирований на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Также он причастен к противоправной деятельности, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Боевику заочно сообщено о подозрении по части 2 статьи 110 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Фигурант дела объявлен в розыск.

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