СБУ заочно сообщила о подозрении первому заместителю «министра МВД ЛНР»

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении первому заместителю так называемого «министра МВД ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«По данным следствия, фигурант обеспечивает организационное содействие деятельности незаконных вооруженных формирований на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Также он причастен к противоправной деятельности, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины», — говорится в сообщении.



Боевику заочно сообщено о подозрении по части 2 статьи 110 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.



Фигурант дела объявлен в розыск.