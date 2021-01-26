ЕС утвердил гуманитарный бюджет. Часть средств предназначены для Украины

Европейский союз утвердил гуманитарный бюджет в размере 1,4 млрд евро, из которых 28 млн будут направлены на финансирование проектов по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса и изменением климата в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе. Об этом сообщили в пресс-служба Еврокомиссии.



Отмечается, что новый бюджет увеличился на 60% по сравнению с первоначальным в размере 900 миллионов евро, который был принят в прошлом году.



Кроме того, 505 млн евро будут выделены Африке, 385 млн евро Ближнему Востоку и Турции, еще 180 млн будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке.



Остальная часть финансирования в размере 302 млн евро будет использована на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы или внезапные пики уже существующих кризисов.