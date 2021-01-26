У ветеранов может появиться свой омбудсмен

Министерство по делам ветеранов на государственном уровне инициирует введение Института ветеранского омбудсмена. Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время встречи с правозащитниками, сообщает пресс-служба Минветеранов.



По ее словам, вызывает обеспокоенность то, что с началом российско-украинской войны увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий о нарушении их прав, отсутствие качественного юридического сопровождения.



Лапутина пояснила, что на Институт ветеранского омбудсмена будут возлагаться функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Также эта структура будет охватывать весь спектр вопросов по предоставлению правовой защиты ветеранов, взаимодействовать с существующими институтами по правам человека, усиливать и дополнять их.



Она подчеркнула, что министерство готово более активно включиться именно в информирование ветеранов по вопросам правовой защиты. По ее словам, в настоящее время активно идет работа над развитием информационно-справочной системы для ветеранов.