Боевику, который воевал против ВСУ, о подозрении сообщили заочно 

27-летнему жителю Красногоровки заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что в июле 2015 года мужчина принимал участие в составе незаконных вооруженных формирований РФ «Казачий Союз "Область Войска Донского" и "1-й Отдельной Славянский мотострелковой бригаде 1 армейского корпуса министерства обороны"», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, подозреваемый, будучи стрелком и заместителем командира «мотострелковой роты», воевал против Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Дебальцево, Петровское, Чермалык, Гранитное, Старогнатовка, Луковое и Мичурино Донецкой области.