Cуд обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории о событиях на Майдане

Окружной административный суд Киева обязал министерство образования и науки пересмотреть школьных учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для в части изложения событий Революции достоинства. Об этом говорится в решении суда от 21 января.



Суд удовлетворил иск заместителя руководителя администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова.



Сначала Портнов обратился в Минобразования с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины, вышедших в 2018 и 2019 годах. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, в которых есть описание событий 2013-2014 годов, в частности Революции достоинства, и которые рекомендовало или утвердило министерство.



Однако Минобразования отклонило требование Портнова и он подал иск, отмечается в решении суда. Бывший чиновник подчеркнул, что в учебниках история с 2013 года излагается «односторонне, с придумыванием фактов», а также «содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода».



Портнов считает, что информация в учебниках искажает исторические события и содержит неподтвержденные данные. В качестве примера недостоверной информации он привел выдержку из учебника по истории Украины для 11 класса (авторы B.C. Власов, C.B. Кульчицкий): «... 22 января 2014 года, в День соборности Украины, снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана».



Портнов заметил, что в Едином государственном реестре судебных решений нет обвинительных приговоров о том, что работники «Беркута» признаны виновными в убийстве 22 января 2014 года активистов Евромайдана.



Суд встал на сторону Портнова и удовлетворил его требования. Министерство образования обязали пересмотреть учебники для 5-11 классов, вышедших в 2018-2019 годах. Еще Минобразования должно оплатить судебные издержки в размере 1 681,6 гривны.



Решение суда вступит в силу, если ни одна из сторон не подаст апелляцию.