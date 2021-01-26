За вырубку более ста деревьев жителю Краматорска грозит до 7 лет тюрьмы

В Донецкой области за незаконную вырубку деревьев 21-летний мужчина может получить тюремный срок от пяти до семи лет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, «черные лесорубы» уничтожили деревьев почти на 800 тысяч гривен.



Досудебным расследованием установлено, что в ноябре прошлого года житель Краматорска с четырьмя знакомыми вырубили в районе села Сергеевка 117 дубов.



«Автомобиль марки "Газель" со спиленной древесиной задержан с поличным правоохранителями», – отметили в прокуратуре.



Досудебное следствие завершено.