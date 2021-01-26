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За вырубку более ста деревьев жителю Краматорска грозит до 7 лет тюрьмы

26 января 2021, 18:31

За вырубку более ста деревьев жителю Краматорска грозит до 7 лет тюрьмы

В Донецкой области за незаконную вырубку деревьев 21-летний мужчина может получить тюремный срок от пяти до семи лет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, «черные лесорубы» уничтожили деревьев почти на 800 тысяч гривен.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре прошлого года житель Краматорска с четырьмя знакомыми вырубили в районе села Сергеевка 117 дубов.

«Автомобиль марки "Газель" со спиленной древесиной задержан с поличным правоохранителями», – отметили в прокуратуре.

Досудебное следствие завершено.

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Краматорск

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