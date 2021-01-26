Cуркис рассказал о мечте приехать на «Донбасс Арену» и обыграть «Шахтер»

Бизнесмен, президент киевского «Динамо» Игорь Суркис мечтает, чтобы война на востоке Украины закончилась и его футбольный клуб сыграл матч на домашнем стадионе донецкого «Шахтера» — «Донбасс Арене». Об этом Суркис рассказал в интевью Дмитрию Гордону.



«У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из самых лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их», — заявил он.



Суркис продолжил, что хотел бы, чтобы «Шахтер» вернулся в родной город, а в Киеве осталась одна команда — «Динамо».



«У меня есть мечта, чтобы донецкий "Шахтер" уехал в свой регион. Но меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я [якобы] дал возможность [использовать им] центральный стадион... Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что [теперь нам] тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, — они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Ну играют... Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве», — отметил президент «Динамо».



При этом он привел пример других стран, когда ведущие клубы играют в одном городе.



«[В чемпионате Италии] бойня идет между двумя клубами — "Миланом" и "Интером". Она происходит в Милане. Они играют на одном стадионе. Допустим, "Шахтер" завтра поедет в Харьков опять играть... Мы же не знаем, как будет, когда пройдет коронавирус. Может, они и поедут туда, где будет удобнее их болельщикам, которые, несомненно, у них есть. Но сегодня летать одной и второй команде, чтобы сыграть на пустом стадионе, — это же смешно», — подчеркнул он.



Игорь Суркис призвал болельщиков не обвинять его в том, к чему он не причастен.



«В таких вещах — глупых, неразумных — не надо нас обвинять, что я кому-то что-то... Я понимаю, если бы я пустил донецкий "Шахтер" играть на нашем динамовском стадионе, и играли бы там и мы, и они, — меня можно было бы в этом обвинить. Но обвинить в том, что они играют на государственном стадионе, подписали договор... Это смешно, просто смешно», — сказал президент «Динамо».

«Шахтер» не проводит матчи в Донецке с мая 2014 года. После начала конфликта команда базируется в Киеве, а домашние матчи сначала проводила во Львове, а потом в Харькове.



С лета 2020 года «Шахтер» играет домашние матчи в Киеве, подписав трехлетний контракт с НСК «Олимпийский».