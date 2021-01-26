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Минкульт просит Великобританию разобраться со скандалом вокруг «российского» Крыма на карте ВВС

26 января 2021, 22:20

Минкульт просит Великобританию разобраться со скандалом вокруг «российского» Крыма на карте ВВС

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился с официальным письмом в посольство Великобритании. Причиной стала карта русской службы вещания BBC с изображением Крыма, который обозначили как российскую территорию.  

Минкульт просит Мелинду Симмонс, чрезвычайного и полномочного посла Великобритании и Северной Ирландии в Украине, отреагировать на такие действия вещателя, а также получить разъяснения от главной штаб-квартиры BBC в Лондоне.

В украинском министерстве отмечают, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины, в частности в вопросе оккупированного Крыма. При этом в Минкульте убеждены, что «нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами».

23 января русская служба вещания BBC опубликовала карту протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в городах России, обозначив оккупированные Севастополь и Симферополь российскими городами.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сделал в соцсети замечание изданию. Он отметил, что в конце списка ВВС указало, что Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году, но в заголовке к материалу указано, что речь идет о протестах в России, на что читатели обратят большее внимание. 

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Ввс

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