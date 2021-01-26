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ОБСЕ: За прошлый год нарушений «тишины» на Донбассе стало в два раза меньше

26 января 2021, 23:40

ОБСЕ: За прошлый год нарушений «тишины» на Донбассе стало в два раза меньше

Количество нарушений «тишины» на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте во время виртуального выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

«В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая около 46 тысяч взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом. Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации с безопасностью. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день – и все чаще», – приводит слова Остраускайте «Укринформ».

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Она отметила, что ЕС продолжает поддерживать усилия по урегулированию ситуации на Донбассе в «Нормандском формате» и в рамках Трехсторонней контактной группы. При этом очень ценной остается работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая более чем на две трети комплектуется и финансируется странами Евросоюза.

По словам Остраускайте, СММ ОБСЕ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры. В течение прошлого года персонал СММ обеспечил примерно 5500 «окон тишины» на местах, что позволило отремонтировать и обеспечить дееспособность 118 инфраструктурных объектов, включая системы водоснабжения, электросети и сети мобильной коммуникации – в интересах более чем 6 миллионов человек.

«Вместе с тем СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться с вызовами в сфере свободы передвижения, включая ограничения, связанные с COVID-19. Пандемия также вызвала ограничения движения для населения через искусственные границы. Согласно докладу СММ, количество гражданских, которые воспользовались переходами вдоль контрактной линии, уменьшилось более чем на 90% после введения ограничений, связанных с пандемией», – подытожила дипломат.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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режим тишины

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