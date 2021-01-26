По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 января

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней в Донецкой области без учета ОРДО из-за коронавируса умерли 10 человек. За минувшие сутки выявили 48 заболевших ковидом. Всего выявлено 43 222 заболевших коронавирусом. Из них 38 103 человека выздоровели, а 819 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 262 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 25 ранее заболевших, утверждают в группировке «ДНР». За все время пандемии «ДНР» подтверждает 19 484 заболевших ковидом. Из них 10 497 человек выздоровели, 1727 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев коронавируса. В результате осложнений умерли еще шесть больных. Всего COVID-19 выявлен у 13 591 человека. Из них выздоровели — 11 021, умерли 387 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о смерти еще трех пациентов с COVID-19. С начала пандемии там признали 2 511 случаев заражения коронавирусом: выписали 2 052 человек, 215 пациентов умерли.



Политика



Минреинтеграции изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма.



Президенты США и РФ Джозеф Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в котором затронули тему урегулирования конфликта на востоке Украины.



Права человека



«МГБ» группировки «ЛНР» не допускает адвоката к братьям Александру и Игорю Борисовым, которые были задержаны в неподконтрольной Украине Кадиевке. Правозащитник Павел Лисянский рассказал подробности их задержания, которое произошло 6 января. Арест Борисовых правозащитник связывает с выполнением «МГБ» плана по выявлению «шпионов».



Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что процесс передачи украинцев, удерживаемых боевиками «Л-ДНР», нардепу и куму президенту РФ Виктору Медведчуку продолжается. По ее информации, в отношении некоторых из них до сих пор продолжаются заседания «судов».



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