Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение украинского военного

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что недалеко от Новоалександровки НВФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.



Кроме того вблизи Новозвановки боевики применили автоматический станковый гранатомет.



Неподалеку Авдеевки НВФ вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.



В штабе ООС подчеркнули, что на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь в ответ.



Боевики «ЛНР» обвинили украинских военных в двух обстрелов своих позиций во вторник вечером.



С начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня украинской стороной не зафиксировано.



C 27 июля 2020 года и до 25 января Специальная мониторинговая мисси ОБСЕ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 768 взрывов, 920 пролетевших неопределенных боеприпасов, 94 вспышки дульного пламени, 55 осветительные ракеты, не менее 3052 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.