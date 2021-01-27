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Еще 3776 заболевших коронавирусом выявили в Украине. За все время пандемии — более 1,2 миллиона

27 января 2021, 08:12

Еще 3776 заболевших коронавирусом выявили в Украине. За все время пандемии — более 1,2 миллиона

За минувшие сутки в Украине выявили 3 776 заболевших коронавирусом. При этом 14 250 человек выздоровели, а 145 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зафиксировали 1 200 883 случаев заболевания коронавирусом. Из них 980 085 человек выздоровели, а 22 202 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Вчера было сделано 47 120 тестирований на коронавирус.

В статистике не указаны данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

Днем ранее сообщалось о 2 779 заболевших.

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