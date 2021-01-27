За минувшие сутки в Украине выявили 3 776 заболевших коронавирусом. При этом 14 250 человек выздоровели, а 145 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зафиксировали 1 200 883 случаев заболевания коронавирусом. Из них 980 085 человек выздоровели, а 22 202 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.



Вчера было сделано 47 120 тестирований на коронавирус.



В статистике не указаны данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.



Днем ранее сообщалось о 2 779 заболевших.