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На Донетчине 13 человек умерли и 141 заболел ковидом

27 января 2021, 09:11

На Донетчине 13 человек умерли и 141 заболел ковидом

В течение последних нескольких дней вследствие осложнений от COVID-9 умерли еще 13жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Пять летальных случаев произошло в Славянской ОТГ, 3 — в Краматорской ТГ, по 2 — в Дружкивской и Торецкой ОТГ, 1 — в Лиманской ОТГ.

За вторник, 26 января, лаборатории сообщили о еще 141 больном, среди которых 9 детей: 49 — в Мариупольской ТГ, 33 — в Славянской ТГ, 22 — в Торецкой ТГ, 16 — в Краматорской ТГ, 8 — в Константиновской ТГ, 5 — в Николаевской ТГ, 3 — в Великоновоселковской ТГ, 2 — в Черкасской ТГ, по 1 — в Покровской, Марьинской и Лиманской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине без учета оккупированной территории зафиксировано 43 363 случая заболевания COVID-19, из которых 38 103 человека выздоровели, 832 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 3 776 заболевших коронавирусом. При этом 14 250 человек выздоровели, а 145 умерли.

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