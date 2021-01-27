Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине еще 13 человек умерли и 141 заболел ковидом

27 января 2021, 09:11

На Донетчине еще 13 человек умерли и 141 заболел ковидом

В течение последних нескольких дней вследствие осложнений от COVID-9 умерли еще 13жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Пять летальных случаев произошло в Славянской ОТГ, 3 — в Краматорской ТГ, по 2 — в Дружкивской и Торецкой ОТГ, 1 — в Лиманской ОТГ.

За вторник, 26 января, лаборатории сообщили о еще 141 больном, среди которых 9 детей: 49 — в Мариупольской ТГ, 33 — в Славянской ТГ, 22 — в Торецкой ТГ, 16 — в Краматорской ТГ, 8 — в Константиновской ТГ, 5 — в Николаевской ТГ, 3 — в Великоновоселковской ТГ, 2 — в Черкасской ТГ, по 1 — в Покровской, Марьинской и Лиманской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине без учета оккупированной территории зафиксировано 43 363 случая заболевания COVID-19, из которых 38 103 человека выздоровели, 832 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 3 776 заболевших коронавирусом. При этом 14 250 человек выздоровели, а 145 умерли.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем
11:20
Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»
10:04
«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:00
«ЛНР»: четыре смерти и 27 заболевших ковидом за сутки
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 января
14:39
«ДНР» с 1 февраля хочет повысить тарифы на воду, тепло и электроэнергию
10:08
«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших
09:15
Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»
08:32
«ЛНР» заявили о смерти еще трех пациентов, больных коронавирусом
22:58
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали под Донецком
22:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
16:25
Россия впервые разрешила «ДНР» провести ЕГЭ для школьников
все новости
13:37
Кравчук: РФ в ТКГ не подает свои списки на обмен
13:31
У Путина и Байдена «серьезные разногласия» по Донбассу, заявили в Кремле
13:23
СБУ отчиталась о блокировке схемы поставок продукции «ЛНР» под видом российской
12:35
В Украине открыли два новых уголовных дела против Порошенко и Байдена с подачи Деркача
11:55
Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем
11:20
Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»
10:07
Кириленко анонсировал строительство отдельной ветки водопровода для Торецка и окрестностей
10:04
«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:39
Житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу угля в Донецкой области
09:11
На Донетчине еще 13 человек умерли и 141 заболел ковидом
09:00
«ЛНР»: четыре смерти и 27 заболевших ковидом за сутки
08:12
Еще 3776 заболевших коронавирусом выявили в Украине. За все время пандемии — более 1,2 миллиона
все новости
ВИДЕО
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция