Житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу угля в Донецкой области

Житель Покровска и житель Киева организовали незаконную добычу угля в одной из закрытых шахт Донецкой области. Им было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, добычу угля они организовали в 2019 году, не имея соответствующих разрешительных документов. За это время они добыли 1200 тонн угля стоимостью более 2 миллионов гривен.



Добыча осуществлялась в закрытой шахте в городе Горняк с помощью специализированной техники и механизмов. Разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью у фигурантов уголовного производства не было.

В дальнейшем незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные организаторам схемы предприятия.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры двум фигурантам сообщено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины).



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.