«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявили 206 заболевших коронавирусом. Кроме того, 15 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Вчера были выписаны 96 выздоровевших пациентов.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 19 690 заболевших. Из них 10 593 человека выздоровели, а 1742 умерли. Продолжают болеть 7355 пациентов.

Также за сутки медики выявили 75 случаев пневмоний, что на 17 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 54 человека. Всего на лечении находится 1605 пациентов с пневмониями, из них 644 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки число заболевших ковидом увеличилось на 141 и теперь составляет 43 363. Из них 38 103 человека выздоровели, 832 — умерли