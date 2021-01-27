Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки

27 января 2021, 10:04

«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявили 206 заболевших коронавирусом. Кроме того, 15 ранее заболевших умерли.

Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

Вчера были выписаны 96 выздоровевших пациентов.

За все время пандемии «ДНР» подтверждает 19 690 заболевших. Из них 10 593 человека выздоровели, а 1742 умерли. Продолжают болеть 7355 пациентов.

Читайте также:

Еще 3776 заболевших коронавирусом выявили в Украине. За все время пандемии — более 1,2 миллиона

Также за сутки медики выявили 75 случаев пневмоний, что на 17 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 54 человека. Всего на лечении находится 1605 пациентов с пневмониями, из них 644 на кислородной поддержке (+27 за сутки).

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки число заболевших ковидом увеличилось на 141 и теперь составляет 43 363. Из них 38 103 человека выздоровели, 832 — умерли

ТЕГИ

Прочее
ДНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем
11:20
Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»
10:04
«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:00
«ЛНР»: четыре смерти и 27 заболевших ковидом за сутки
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 января
14:39
«ДНР» с 1 февраля хочет повысить тарифы на воду, тепло и электроэнергию
10:08
«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших
09:15
Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»
08:32
«ЛНР» заявили о смерти еще трех пациентов, больных коронавирусом
22:58
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали под Донецком
22:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
16:25
Россия впервые разрешила «ДНР» провести ЕГЭ для школьников
все новости
13:37
Кравчук: РФ в ТКГ не подает свои списки на обмен
13:31
У Путина и Байдена «серьезные разногласия» по Донбассу, заявили в Кремле
13:23
СБУ отчиталась о блокировке схемы поставок продукции «ЛНР» под видом российской
12:35
В Украине открыли два новых уголовных дела против Порошенко и Байдена с подачи Деркача
11:55
Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем
11:20
Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»
10:07
Кириленко анонсировал строительство отдельной ветки водопровода для Торецка и окрестностей
10:04
«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:39
Житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу угля в Донецкой области
09:11
На Донетчине еще 13 человек умерли и 141 заболел ковидом
09:00
«ЛНР»: четыре смерти и 27 заболевших ковидом за сутки
08:12
Еще 3776 заболевших коронавирусом выявили в Украине. За все время пандемии — более 1,2 миллиона
все новости
ВИДЕО
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция