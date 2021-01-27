СБУ отчиталась о блокировке схемы поставок продукции «ЛНР» под видом российской

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабные поставки промышленной продукции, изготовленной на неподконтрольной территории Луганской области, транзитом через Россию на украинские предприятия. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным следствия, такие поставки, на сумму более 300 миллионов гривен, осуществлялись в течение 2017-2020 группой коммерсантов. Продукцию они переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на неподконтрольной Луганщине.



В России фигуранты подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.



Полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур, заявили в СБУ. Подчеркивается, что часть денег переправляли на неподконтрольную территорию и использовали для финансирования группировки «ЛНР», в частности, незаконных вооруженных формирований.



Оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможивание которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.



Правоохранители провели ряд обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в незаконной схеме. По их результатам изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация. Также выявлено почти 2,5 миллиона гривен наличными, контрафактную продукцию почти 10 миллионов гривен.



Продолжается досудебное следствие по части 3 статьи 110-2 (финансирование действий совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников незаконной схемы.