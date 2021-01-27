На Луганщине — 49 заболевших, трое умерших от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки, 26 января, на подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтвердили 49 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 21, Рубежное и Кормянский район — по 2, Северодонецк — 13, Новопсковский и Сватовский районы — по 1, Попаснянский — 3, Старобельский — 6.



В результате осложнений умерли 67-летний мужчина из Лисичанска, 83-летняя женщина из Кременского района и 66-летняя женщина из Попаснянского района.



За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 выявили у 13 640 человек, в том числе 507 детей. Из них выздоровели 11 262 пациента (446 детей), умерли 390 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 3 776 заболевших коронавирусом. При этом 14 250 человек выздоровели, а 145 умерли.