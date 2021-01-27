«Дело Майдана»: Суд разрешил заочное расследование в отношении беглого экс-министра обороны при Януковиче

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-министра обороны. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



«Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие», — говорится в сообщении.



Чиновник скрывается от органов следствия и суда по подозрению в причастности к организации убийств на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Речь идет об экс-министре обороны Павле Лебедеве.



Подозреваемыми в этом производстве также проходят беглый экс-президент Виктор Янукович, экс-глава МВД и его зам, экс-глава СБУ и его зам, экс-командующий внутренних войск МВД и другие бывшие высокопоставленные чиновники.

С 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане произошли самые массовые столкновения между силовиками и протестующими против подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В течение двух дней погибли от 78 до 83 активистов. Впоследствии еще более 20 протестующих скончались от полученных ранений. Виновные в организации убийств до сих пор не наказаны.



После этих трагических событий президент Виктор Янукович бежал из страны. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.



В рамках «дела Майдана» правоохранители подозревают Януковича и других бывших чиновников высшего ранга в организации преступной группы, которая незаконно препятствовала проведению акций на Майдане, превышении власти и служебных полномочий, что привело к умышленным убийствам и покушениям на убийства, а также умышленному нанесению тяжких телесных повреждений протестующим.