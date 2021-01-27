Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КС

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал для доработки проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному производству. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Законопроектом предусматривалось прекращение полномочий состава действующего Конституционного суда (КС) для возобновления конституционного судопроизводства в интересах граждан Украины. Проект закона также регламентировал процедуру отбора на конкурсных принципах нового состава КС.



Кроме этого, предлагалось признать решение КС от 27 октября 2020 года как принятое в условиях конфликта интересов и вернуть редакции закона «о предотвращении коррупции» и норм Уголовного кодекса, действующие до решения КС.