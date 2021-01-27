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В Донецкой области во время военных учений пули попали в окна домов

27 января 2021, 19:20

В Донецкой области во время военных учений пули попали в окна домов

Госпогранслужба Украины проверит информацию о попаданиях пуль в окна жилых домов в поселке Ясногорка Краматорского района. Там неподалеку проводились учения пограничников. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным служебной проверки, неподалеку поселка 26 января проводились занятия по практическим стрельбам одного из подразделений Госпогранслужбы.

Теперь ГПСУ проведет служебное расследование для выяснения обстоятельств. Также ведется работа по урегулированию ситуации с жильцами домов.

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