Ляшко: До конца года в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 около 35% населения

К концу 2021 года в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 14 млн человек — то есть, 34% населения. Об этом во время брифинга сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.



«Ми готовы провакцинировать 14 млн 370 тысяч человек. Это 34% общего населения. Этот показатель может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Но он как раз рассчитан на поэтапность», — сказал Ляшко.



По его словам, старт кампании планируется с февраля-марта. Планируется привлечь около 500 мобильных бригад, а также 4250 кабинетов прививок для взрослых.



Министерство здравоохранения Украины надеется до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения — уже выделены приоритетные группы. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан.



В ВОЗ считают, что для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, нужно вакцинировать около 60-70% населения мира, или чтобы люди уже имели иммунитет.



В Украине кампания по вакцинации от COVID-19 пройдет в 5 этапов.