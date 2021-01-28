Новые обстрелы на Донбассе: данные за сутки

За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, при этом военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Павлополя, НВФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Богдановки боевики применили против украинских бойцов станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксировали несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия, а у Водяного на Приазовье — еще и из подствольного гранатомета.

По данным штаба, недалеко Зайцево боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского — из станкового противотанкового гранатомета.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила украинских военных в обстреле района села Петровского в среду вечером.



Боевики «ЛНР» заявили про обстрел своих позиций в районе села Логвиново.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировала.



С 27 июля и до 26 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 7 011 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 821 взрыв, 921 пролетевший неопределенный боеприпас, 94 вспышки дульного пламени и 57 осветительных ракет, а также не менее 3 118 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.