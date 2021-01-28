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В Украине выявили 5529 заболевших коронавирусом за день

28 января 2021, 08:22

В Украине выявили 5529 заболевших коронавирусом за день

За минувшие сутки в Украине выявили 5 529 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 11 946 человек выздоровели, а 149 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выявили 1 206 412 заболевших коронавирусом. Из них 992 031 человек выздоровел, а 22 351 скончался.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

За день было проведено 48 736 тестирований.

Вчера сообщалось о 3 776 заболевших.

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