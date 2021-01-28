Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Икона из Луганска: Украина предлагает отправить экспертов в Сараево

28 января 2021, 08:50

Икона из Луганска: Украина предлагает отправить экспертов в Сараево

Посол Украины Василий Кирилич во время встречи в Сараево с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович подчеркнул, что Украина готова срочно прислать экспертов в Сараево и просит предоставить им доступ к иконе, которую вывезли из оккупированного Луганска. Об этом украинский дипломат сообщил в комментарии «Украинской правде».

Также во время встречи Кирилич подчеркнул, что Украина никогда не предоставляла разрешение на вывоз любой иконы.

Для быстрого возврата иконы в Украину посол сообщил о готовности украинских экспертов безотлагательно прибыть в Сараево, и обратился с ходатайством к боснийско-герцеговинской стороне содействовать им в доступе к иконе.

Кроме этого, Кирилич во время встречи с главным прокурором Боснии и Герцеговины обсудил вопрос о взаимодействии правоохранительных органов двух стран в деле о иконы.

14 декабря 2020 года президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.

Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.

Посол Украины в Боснии и Герцеговине обратился с соответствующим письмом к властям, чтобы выяснить, как икона, которая является частью культурного наследия Украины, оказалась в другой стране.

Через несколько дней боснийская прокуратура начала расследование того, как икона из Украины попала на территорию БиГ.

25 декабря МИД России передал ценный подарок обратно в Боснию, чтобы выяснить его происхождение через официальные ведомства, в том числе и через Интерпол.

В свою очередь, Босния и Герцеговина выдвинула Украине ультиматум и заявила, что может вернуть икону, в том случае, если Украина докажет, что искала ее до встречи сербского лидера Боснии Милорада Додика с министром Лавровым.

ТЕГИ

Прочее
Икона
Места
Босния и Герцеговина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:02
«ЛНР»: Еще 28 заболевших и трое умерших от ковида
08:11
В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января
22:58
Боевики снова не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в Безыменное
11:55
Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем
11:20
Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»
10:04
«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:00
«ЛНР»: четыре смерти и 27 заболевших ковидом за сутки
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 января
14:39
«ДНР» с 1 февраля хочет повысить тарифы на воду, тепло и электроэнергию
10:08
«ДНР»: Еще 262 заболевших ковидом и 25 умерших
09:15
Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»
все новости
09:02
«ЛНР»: Еще 28 заболевших и трое умерших от ковида
08:50
Икона из Луганска: Украина предлагает отправить экспертов в Сараево
08:22
В Украине выявили 5529 заболевших коронавирусом за день
08:11
В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления
08:06
Новые обстрелы на Донбассе: данные за сутки
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января
22:58
Боевики снова не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в Безыменное
22:03
Ляшко: До конца года в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 около 35% населения
21:02
В ОП рассказали об итогах встречи советников лидеров «нормандской четверки»
20:20
Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства 
19:20
В Донецкой области во время военных учений пули попали в окна домов
18:09
Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток
все новости
ВИДЕО
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35
Сланцевый газ на Донбассе, «обмен Медведчука», Донецк в TikTok ►
23 января, 22:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция