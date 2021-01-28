Икона из Луганска: Украина предлагает отправить экспертов в Сараево

Посол Украины Василий Кирилич во время встречи в Сараево с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович подчеркнул, что Украина готова срочно прислать экспертов в Сараево и просит предоставить им доступ к иконе, которую вывезли из оккупированного Луганска. Об этом украинский дипломат сообщил в комментарии «Украинской правде».



Также во время встречи Кирилич подчеркнул, что Украина никогда не предоставляла разрешение на вывоз любой иконы.



Для быстрого возврата иконы в Украину посол сообщил о готовности украинских экспертов безотлагательно прибыть в Сараево, и обратился с ходатайством к боснийско-герцеговинской стороне содействовать им в доступе к иконе.



Кроме этого, Кирилич во время встречи с главным прокурором Боснии и Герцеговины обсудил вопрос о взаимодействии правоохранительных органов двух стран в деле о иконы.

14 декабря 2020 года президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.



Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.



Посол Украины в Боснии и Герцеговине обратился с соответствующим письмом к властям, чтобы выяснить, как икона, которая является частью культурного наследия Украины, оказалась в другой стране.



Через несколько дней боснийская прокуратура начала расследование того, как икона из Украины попала на территорию БиГ.



25 декабря МИД России передал ценный подарок обратно в Боснию, чтобы выяснить его происхождение через официальные ведомства, в том числе и через Интерпол.



В свою очередь, Босния и Герцеговина выдвинула Украине ультиматум и заявила, что может вернуть икону, в том случае, если Украина докажет, что искала ее до встречи сербского лидера Боснии Милорада Додика с министром Лавровым.