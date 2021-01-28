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За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть

28 января 2021, 09:56

За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть

За прошедшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть в результате осложнений.

Всего с начала пандемии «ДНР» признала 19 995 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 561 пациент находится на лечении, 10 671 человек выписан, 1 763 скончались.

За сутки выявлено 70 случаев пневмоний, на 5 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1524 пациента с пневмониями, из них 657 на кислородной поддержке (+17 за сутки).

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