За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть

За прошедшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть в результате осложнений.



Всего с начала пандемии «ДНР» признала 19 995 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 561 пациент находится на лечении, 10 671 человек выписан, 1 763 скончались.



За сутки выявлено 70 случаев пневмоний, на 5 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1524 пациента с пневмониями, из них 657 на кислородной поддержке (+17 за сутки).