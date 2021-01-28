Рада предварительно поддержала закон об экстренной регистрации вакцин от ковида

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4613, который позволит регистрировать вакцины от коронавируса для экстренного использования. За документ отдали голоса 318 народных депутатов.



Кроме того, 312 голосами было решено вдвое сократить сроки подачи поправок и подготовки законопроекта ко второму чтению.



Представляя законопроект, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий пояснил, что на данный момент ни одна вакцина от ковида не может быть зарегистрирована в Украине в установленном порядке, так как не имеет полного регистрационного досье и завершенных третьей и четвертой стадии испытаний.



Предложенный документ предлагает внедрить процедуру регистрации под обязательства. «Благодаря этой процедуре граждане получат необходимые вакцины, а производители вакцин будут обязаны продолжить послерегистрационное исследование безопасности или эффективности вакцин», — подчеркнул Радуцкий.



Он отметил, что похожая процедура существует в Евросоюзе.



Законопроект предусматривает возможность регистрации вакцины при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС.



Вместе с тем регистрация вакцин до завершения клинических исследований возможна, «если известна потенциальная польза лекарственного средства», а также «не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы».

Власти Украины намерены начать вакцинацию от коронавируса в феврале. Планируется использование закупленных 700 тысяч доз китайской вакцины компании Sinovac и еще 210 тысяч доз от Pfizer/BioNTech, предоставленных в рамках инициативы COVAX.