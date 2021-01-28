ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя ограничений из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.



Документ был утвержден 107 голосами «за», 36 парламентариев выступили «против», 24 «воздержались». Поскольку резолюция касалась полномочий делегации РФ, российские депутаты не имели права участвовать в голосовании.



Полный текст резолюции в ПАСЕ обещают опубликовать позже.