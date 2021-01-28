Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►

Заработная плата врачам и учителям, новые дороги, ремонт водопровода и теплосетей, освещение улиц, оплата коммунальных услуг школ и больниц. Откуда на всё это город берет деньги? Конечно из городского бюджета. Распределение доходов и расходов — важная составляющая управления. Как это происходит, насколько прозрачен этот процесс, могут ли его контролировать обычные жители?



Журналисты «Новостей Донбасса» побывали в нескольких городах Донецкой области, узнали как формируются их бюджеты и поговорили с теми кто за этим следит.