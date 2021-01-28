Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании

Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. Об этом в комментарии УНИАН сообщил Ростислав Кравец, председатель общественной организации «Правовое государство», которая выступает одним из истцов по делу.



По его словам, основанием для подачи организацией иска в 2019 году было нарушение процедур принятия соответствующего постановления Кабмином.



Кравец сообщил, что сегодня состоялись заключительные прения сторон и вынесение решения судом.



«Суд принял решение об удовлетворении иска... Иск удовлетворили полностью. Мы просили признать постановление незаконным и отменить его — это все удовлетворено», — отметил он.



Истец уточнил, что в течение 10 дней суд должен изготовить полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими соответствующего решения.



Кравец также напомнил, что Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения в апелляционной инстанции. В случае, если апелляция не поступит, решение вступит в силу.