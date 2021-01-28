Коронавирус на Луганщине: 105 новых случаев и три смерти

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 105 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных — 65-летний мужчина из Северодонецка; 22-летняя и 71-летняя женщины из Старобельского района. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



34 новых случая выявили в Северодонецке, 15 в Новопсковском районе, десять в Рубежном, восемь в Лисичанске, Попаснянском, Старобельском районах, семь в Кормянском районе, пять в Меловском, четыре в Станично-Луганском, по два в Новоайдарском и Сватовском районах, по одному в Белокуракинском и Троицком районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 13 745 человек. Из них выздоровели — 11402 (140 за последние сутки); лечатся — 1950, умерли 393 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 17,7%.