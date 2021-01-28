Реформа СБУ: депутаты одобрили закон в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который вносит изменения в закон о Службе безопасности Украины. Документ поддержали 285 народных депутатов.



Законопроектом предлагается ликвидировать специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также снять со спецслужбы функции досудебного расследования путем постепенной (до 2024 года) передачи их в Государственное бюро расследований.



Таким образом, реформа предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган.



Кроме того, предусматриваются существенное сокращение численности спецслужбы и ее демилитаризация — сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.



Реформирование СБУ является одним из критериев сближения Украины с НАТО.

Также сегодня парламент принял в целом закон о создании Бюро экономической безопасности. Новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.