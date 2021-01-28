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Мэра Константиновки оштрафовали – он и чиновники не носили маски

28 января 2021, 17:40

Мэра Константиновки оштрафовали – он и чиновники не носили маски

Представителям местной власти Константиновки выписали админштраф за несоблюдение масочного режима в период пандемии коронавируса. Как сообщает «Восточный вариант», местные жители обратились с жалобой к правоохранителям после того как увидели на сайте горсовета фото с заседаний чиновников, которые не надели медицинские маски. Штрафы выписали мэру Олегу Азарову, секретарю горсовета Денису Коржикову и депутату Виолетте Сухановой.

«На самом деле, это вообще какой-то феномен, потому что мы работаем в этом направлении с начала карантина, и это первый раз, когда на наше обращение отреагировали и наложили штраф. Обычно полиция находит какие-то формальные причины, чтобы не составлять никаких протоколов, поэтому мы даже удивились», – рассказывает активист, инициатор движения «Бумажный фронт» Дмитрий Браславский, чья команда обращалась в полицию.

По его словам, они регулярно жалуются в полицию на безответственное поведение чиновников.

«Мы писали обращение где-то по 5 городам Донецкой области и 4 городам Луганской области. Только по Славянску было более 10 обращений. Примитивные факты, их видно, но получаем шаблонные ответы. Всего за предыдущий год мы написали около 20 таких бумаг. Иногда это приносит определенный эффект: чиновники начинают носить маски или подчищают новости. Был пример по Новогродовке, там мэр был без маски, полиция написала “отписку”, но новость с сайта все же удалили», – говорит Дмитрий Браславский.

Далеко не все мэры городов Донецкой области соблюдают масочный режим в помещениях – такой вывод можно сделать, просмотрев фото с заседаний и других рабочих встреч чиновников. Фотографии публикуют пресс-службы городских советов.

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Штрафы за неношение маски в общественных местах в Украине были введены в ноябре прошлого года. От 170 до 255 гривен человек должен заплатить, если находится в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетого средства индивидуальной защиты, которое должно закрывать нос и рот.

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Константиновка
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Штраф коронавирус

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