На Донетчине два экоинспектора задержаны при получении взятки

В Донецкой области два сотрудника Государственного экологического надзора природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира были задержаны во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Следствие установило, что начальник и главный специалист отдела требовали и получили от предпринимателя взятку взамен на ложные показания в акте экологической инспекции: мужчине грозило уголовное наказание за незаконную вырубку древесины. Экологи предлагали заменить сумму ущерба и тем самым заменить уголовное производство на административный штраф.



После перечисления денег на банковский счет, госслужащих задержали в Краматорске.



Продолжается досудебное расследование.