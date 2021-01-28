Кириленко: На территории Святогорской ОТГ сейчас не добывают газ

Добыча газа на территории Святогорской территориальной громады в Донецкой области не ведется, заверил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что начата добыча газа в Святогорском газоконденсатном месторождении (ГКМ) в Изюмском районе Харьковской области.



«Добыча природного газа или газа из сланцевых пород на территории Святогорской громады сейчас не происходит... Скажу конкретно - в этом вопросе (есть все основания делать такие выводы) есть ярко выраженный политический окрас», – сказал Кириленко на заседании коллегии ОГА 28 января.



Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. На месторождении можно добывать до 20 млрд куб. м газа в год.



За приобретение 100% в уставном капитале ООО «Надра Юзовская» НАК «Нафтогаз» заплатил 15 миллионов долларов (около 420 миллионов гривен).



После этой новости развернулась информационная кампания под лозунгами «против добычи сланцевого газа на Донбассе». Она проходит уже не впервые.



Ранее компания «Нафтогаз» сообщила, что действительно добывает газ из Святогорского месторождения, но только газ этот не сланцевый.



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