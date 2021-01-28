Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Восток SOS»: Скорая несколько часов не могла попасть в село на Луганщине – не пускали военные

28 января 2021, 23:32

«Восток SOS»: Скорая несколько часов не могла попасть в село на Луганщине – не пускали военные

В селе Лопаскино Луганской области в ноябре украинские военные на блокпосту несколько часов не пропускали карету скорой помощи, которая направлялась на вызов. Об этом сообщает мониторинговая миссия организации «Восток SOS», ссылаясь на рассказы местных жителей.

«Вследствие этого местная жительница не смогла вовремя получить медицинскую помощь. Это нарушение статьи 49 Конституции Украины, то есть права на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование», – отмечают в организации.

Как рассказали местные жители, накануне визита представителей «Восток SOS» военные также не пропустили в Лопаскино две международные организации, которые периодически приезжают в село, чтобы наблюдать за ситуацией в зоне вооруженного конфликта.

ТЕГИ

Прочее
скорая помощь блокпосты
Места
Лопаскино

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:10
«Л-ДНР» представили свою «доктрину»: без вхождения в Россию, но с захватом всего Донбасса
12:19
Реалии «ДНР»: компания Курченко остановила завод в Енакиево и отказалась от предприятия в Донецке
09:56
За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть
09:23
«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком 29 января
09:02
«ЛНР»: Еще 28 заболевших и трое умерших от ковида
08:11
В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января
22:58
Боевики снова не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в Безыменное
11:55
Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем
11:20
Опубликованы фотографии концлагеря «ДНР» в Донецке «Изоляция»
10:04
«ДНР» сообщила о 206 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:00
«ЛНР»: четыре смерти и 27 заболевших ковидом за сутки
все новости
23:32
«Восток SOS»: Скорая несколько часов не могла попасть в село на Луганщине – не пускали военные
22:17
МИД РФ: Призыв забрать Донбасс в Россию – личное мнение журналистки Симоньян
21:20
Кириленко: На территории Святогорской ОТГ сейчас не добывают газ
21:00
В городах Донетчины появились первые бэби-боксы
19:50
Януковича подозревают в госизмене из-за «харьковских соглашений»
19:30
На Донетчине два экоинспектора задержаны при получении взятки
17:40
Мэра Константиновки оштрафовали – он и чиновники не носили маски
16:59
На Донетчине почти четыре тысячи детей из ОРДО получают украинское образование дистанционно
16:40
Реформа СБУ: депутаты одобрили закон в первом чтении
16:33
Коронавирус на Луганщине: 105 новых случаев и три смерти
16:27
В Украине создадут Бюро экономической безопасности: принят закон
15:50
Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании
все новости
ВИДЕО
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция