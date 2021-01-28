«Восток SOS»: Скорая несколько часов не могла попасть в село на Луганщине – не пускали военные

В селе Лопаскино Луганской области в ноябре украинские военные на блокпосту несколько часов не пропускали карету скорой помощи, которая направлялась на вызов. Об этом сообщает мониторинговая миссия организации «Восток SOS», ссылаясь на рассказы местных жителей.



«Вследствие этого местная жительница не смогла вовремя получить медицинскую помощь. Это нарушение статьи 49 Конституции Украины, то есть права на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование», – отмечают в организации.



Как рассказали местные жители, накануне визита представителей «Восток SOS» военные также не пропустили в Лопаскино две международные организации, которые периодически приезжают в село, чтобы наблюдать за ситуацией в зоне вооруженного конфликта.