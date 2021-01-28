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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 января

28 января 2021, 23:59

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили еще 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 19 заболевших ранее. С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 43 563 случая COVID-19, из которых 38 103 человека выздоровели, 851 — умер.

Группировка «ДНР» заявила о 305 новых случаях коронавируса и смерти 21 пациента. С начала пандемии «ДНР» признала 19 995 случаев заболевания: 10 671 человек выписан, 1 763 — скончались.

В Луганской области лабораторно подтверждено 105 новых случаев COVID-19. За сутки от осложнений умерли трое больных. За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 13 745 человек: выздоровели — 11 402, умерли 393 человека.

В отдельных районах Луганской области выявили 28 случаев заболевания коронавирусом. При этом трое ранее заболевших умерли, заявили в группировке «ЛНР». Всего там подтверждают 2566 заболевших. Из них 2096 человек выздоровели, а 222 — умерли.

Политики

Советники лидеров Нормандского формата обсудили попытки передачи группы удерживаемых нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку.

Экономика

Подконтрольная Сергею Курченко компания «Внешторгсервис» вывела из-под своего управления Донецкий металлургический завод из-за его нерентабельности. ДМЗ остановил выпуск продукции в 2019 году. Кроме этого, металлургический завод в Енакиево приостановил производство.

Общество

Почти четыре тысячи детей из временно оккупированных территорий получают общее среднее образование дистанционно на подконтрольной территории Донецкой области.

На форуме «ДНР» в оккупированном Донецке сепаратисты представили свое видение будущего Донбасса. Так называемая «доктрина» подразумевает оккупацию всей Донецкой и Луганской областей.

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