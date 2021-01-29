Обстрелы на Донбассе: штаб рассказал о новых нарушениях режима «тишины»

За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что вблизи Водяного на Приазовье боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Недалеко от Катериновки НВФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе ООС подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.



С начала текущих суток, 29 января, украинская сторона обстрелов не зафиксировано.



С 27 июля 2020 года и до 27 января 2021-го Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 7 379 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 2 840 взрывов, 1 014 неопределенных пролетевших боеприпасов, 97 вспышек дульного пламени, 59 осветительных ракет, не менее 3 369 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает как, одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.