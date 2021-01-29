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В Украине миллион человек уже переболели коронавирусом. За сутки – 5181 заболевший

29 января 2021, 08:22

В Украине миллион человек уже переболели коронавирусом. За сутки – 5181 заболевший

За минувшие сутки, 28 января, в Украине выявили 5 181 случай заболевания коронавирусом. При этом 11 310 человек выздоровели, а 128 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выявили 1 211 593 заболевших коронавирусом. Из них 1 003 341 пациент выздоровел, а 22 479 человек скончались.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Всего вчера было проведено 44 130 исследований на ковид.

В статистике не приводятся данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.

Днем ранее сообщалось о 5 529 заболевших.

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