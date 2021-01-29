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На Донетчине от COVID-19 умерли еще 25 человек, 188 — заболели

29 января 2021, 09:32

На Донетчине от COVID-19 умерли еще 25 человек, 188 — заболели

За последние несколько дней на Донетчине от осложнений вследствие заболевания COVID-19 умерли еще 25 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Все летальные случаи произошли в Мариуполе.

За минувшие сутки, 28 января, лаборатории сообщили о еще 188 больных, среди которых 6 детей: 70 — в Мариупольской ТГ, 35 — в Краматорской ТГ, 14 — в Покровской ТГ, по 12 — в Мирноградськой и Константиновской ТГ, 11 — в Волновахской ТГ, 9 в — Торецкой ТГ, 6 в Дружковской ТГ, по 5 — в Мангушский и Ольгинской ТГ, 3 — в Сартанской ТГ, 2 — в Лиманской ТГ, по 1 в Соледарской, Славянской, Добропольской и Угледарской ТГ.

С начала пандемии на подконтрольной властям части области зафиксирован 43 751 случай заболевания. Из них 38 103 человека выздоровели, 876 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 181 случай заболевания коронавирусом. При этом 11 310 человек выздоровели, а 128 умерли.

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